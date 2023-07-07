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        Vali Çeber Nizip'te temaslarda bulundu

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:49
        Vali Çeber Nizip'te temaslarda bulundu

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nizip ilçesinde temaslarda bulundu.

        Vali Çeber, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve daire amirleri tarafından karşılandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Karakolu'nu ziyaret eden Vali Çeber, daha Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Çeber, sonrasında şehit Mehmet Ali Aslan'ın ailesini ziyaret etti.

        Aslan'ın ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunan Çeber, "Şehidimizin emaneti emanetimizdir. Biz her zaman onların yanındayız." dedi.

        Ardından Nizip Geçici Barınma Merkezi'ne giden Çeber, burada barınan Suriyeli ailelere konuk oldu.

        Vali Çeber, yakından ilgilendiği ve bir süre sohbet ettiği çocuklara oyuncak hediye etti.

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