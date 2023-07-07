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        Nizip'te polis vatandaşları boğulmalara karşı uyardı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:53
        Nizip'te polis vatandaşları boğulmalara karşı uyardı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı.

        Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Su Hayattır Can Almasın" sloganıyla hazırladığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

        Ziyaret ettikleri vatandaşlarla sohbet eden ekipler, boğulma vakalarına yönelik ilk yardım nasıl yapılır, alınacak tedbirler, çeken akıntı nedir, akıntıya karşı ne yapmalı konusunda bilgilendirme yaptı.

        Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, polise teşekkür etti.

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