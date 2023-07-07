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        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan firari hükümlü yakalandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 12:24
        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan firari hükümlü yakalandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'nın adresini belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

        Saklandığı adreste gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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