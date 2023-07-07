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        Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:33
        Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan hırsızlığın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlığı yaptığını tespit ettiği A.B. ve S.D'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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