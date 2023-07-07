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        Gaziantep'te yasa dışı silah imalatı ve ticareti operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:33
        Gaziantep'te yasa dışı silah imalatı ve ticareti operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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