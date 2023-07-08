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        Gaziantep FK Bolu'da kampa girdi

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        Giriş: 08.07.2023 - 20:19
        Gaziantep FK Bolu'da kampa girdi

        GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

        Kulüpten yapılan açıklama göre, takımın ikinci etap kamp çalışmaları Bolu'da başladı.

        Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde bir otelin spor tesislerinde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı 1 saat 35 dakika sürdü.

        Yenilenme çalışmalarıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışması ve dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

        Takım yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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