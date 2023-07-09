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        Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:38
        Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir vatandaşı evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir vatandaşın evlilik vaadiyle dolandırıldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, dolandırıcılığı yaptığı tespit ettiği T.A'yı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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