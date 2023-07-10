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        Gaziantep'te 2 şüpheli göçmen kaçakçılığından tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzensiz göçmenlerin illegal yollarla ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 09:52
        Gaziantep'te 2 şüpheli göçmen kaçakçılığından tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzensiz göçmenlerin illegal yollarla ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Narlıtepe Mahallesi'nde yurtdışından ülkeye illegal yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 5 düzensiz göçmeni yakaladı, 2 organizatörü de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

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