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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 11:14
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, 3 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramada 616 gram metamfetamin, 360 gram eroin, 67 gram esrar, 10 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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