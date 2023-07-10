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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi araç ve ekipman sayısını artırıyor

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        Giriş: 10.07.2023 - 14:34
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi araç ve ekipman sayısını artırıyor

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yol, kaldırım, refüj, kanal, mesire alanları ve parklardaki temizliği yapacak araç ve ekipmanlarının sayısını artırıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda mini yükleyici, süpürme aracı, çöp taksi, acil durumlar için kapalı tip araç ve traktör ile tankerleri bünyesine ekledi.

        Büyükşehir Belediyesi elektrikli olan bazı araçlarla ise çevreci yaklaşım ön planda tutmayı amaçlıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makineleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemenin ardından açıklamada bulunan Şahin, şunları kaydetti:

        "Aletlere baktığımızda elektrikli. Karbondioksit salınımı olmayan, havayı kirletmeyen ve kullandığın zaman özellikle küçük alanlara, tarihi dokulara büyük araçlar girmiyor. Tarihi dokuda gelen turisti daha iyi ağırlamamız gerekiyor. Şehrin imajı çok önemli. Özellikle tarihi dokuda gelen her turistin buradaki tarih ve kültür şehrine uygun, hepsinde de teknolojiyi kullanan akıllı şehir altyapısı var. Çünkü biz hedefleri olan iddiası olan bir şehiriz. Yeşil şehiriz. Bu şehir yeşili seviyor."

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