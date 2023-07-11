Nizip Belediyesi arama kurtarma ekibi kuracak

GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi, olası bir afet durumunda görev yapmak üzere arama kurtarma ekibi kuruyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, yaşamı kolaylaştırmak için yürütülen hizmetlerin yanı sıra sosyal ve sivil toplum hareketlerine de hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Acil durum, afet hali ve her türlü teyakkuz hali için görev başında olan Nizip Belediyesi'nin Japonya destekli proje ile arama kurtarma ekibi kuracağını belirten Sarı, şunları kaydetti.

"En son yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası devlet ve millet el ele hep birlikte tüm imkanlarımızı seferber ederek depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Bundan sonrası için neler yapabiliriz nasıl daha çok faydalı olabiliriz düşüncesiyle yapmış olduğumuz çalışma ile olası afet durumlarına müdahale edebilecek bir ekip kurmaya karar verdik. Bünyemizde kuracağımız bu ekibimiz eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak her türlü afette göreve hazır hale gelecek. Bu konuda bizlere destek verecek olan Japonya büyükelçiliğine teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü doğal afetten korusun." ​​​​​​​