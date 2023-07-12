GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep’te ziyaretlerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına geçen Bakan Bak, partililerle bir süre görüştü.

Bakan Bak, burada yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki hususları yakından görmek üzere Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

Gaziantep'in yaraları sarmaya devam ettiğini belirten Bak, Bakanlık olarak yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyaretler gerçekleştirdiğini ve yine geleceğini ifade eden Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız bakanlara talimat verdi. Bakan arkadaşlarımız sürekli illerde eksiklikleri yerinde görüyorlar, tespit ediyorlar ve süratle onları gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Devamlı biz sahadayız. Cumhurbaşkanımız, hepimizin birinci önceliğinin deprem bölgesi olduğunu ifade etti ve biz de Gaziantep'e, gençlerine, buranın çocuklarına hizmet etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Teşkilatın önemine değinen Bakan Bak, seçimlerdeki destek dolayısıyla şükranlarını sunduğunu belirterek, "Aziz milletimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye verdiği destek nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler için şimdiden bütün teşkilatlarımızla çalışmalara başlayacağız. 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde inşallah yine hem Gaziantep'te, hem ilçelerinde hem de Türkiye çapında AK Parti olarak başarıyla çıkacağımızı ümit ediyoruz. Bunun anahtarı teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Sizleri görmek bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Bakan Bak, Başkan Fatma Şahin'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bak, daha sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.