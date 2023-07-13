Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan 2 çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 01:32
        Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan 2 çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 2 bekçi yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Bey Mahallesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda devriye gezen 2 çarşı ve mahalle bekçisi, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kimlik kontrolünü yaparak bölgeden uzaklaştı.

        Bir süre sonra kimlik kontrolü yapılan saldırgan, yanına geldiği 2 bekçiyi bıçakla yaraladı.

        2 bekçi, tabancayla ateş ettiği saldırganı etkisizleştirdi. Yaralanan bekçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan saldırgan kentteki özel bir hastanede, bekçiler ise 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Bak: Deprem bölgesine yeni yurtlar yapacağız (3)
        Bakan Bak: Deprem bölgesine yeni yurtlar yapacağız (3)
        Bakan Bak: Deprem bölgesine yeni yurtlar yapacağız (2)
        Bakan Bak: Deprem bölgesine yeni yurtlar yapacağız (2)
        Bakan Bak: Deprem bölgesine yeni yurtlar yapacağız
        Bakan Bak: Deprem bölgesine yeni yurtlar yapacağız
        Gaziantep'te iş yerinin duvarı çöktü: 4 yaralı
        Gaziantep'te iş yerinin duvarı çöktü: 4 yaralı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
        40 derece sıcakta hayvanlara buzlu kokteyl
        40 derece sıcakta hayvanlara buzlu kokteyl