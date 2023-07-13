Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gaziantep'te Kelime-i Tevhid sergisini gezdi
GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Bakan Ersoy, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde açılan Kelime-i Tevhid sergisini gezdi.
Daha sonra yapımı tamamlanan Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan bilgi aldı.
Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde incelemede bulunan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan bilgi alan Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Müze Müdürü Özgür Çomak ile diğer yetkililer eşlik etti.