Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Gaziantep'te konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya Bankasıyla 450 milyon dolarlık bir desteği önümüzdeki haftalardan itibaren yine KOBİ'lerimizin toparlanması adına bölgedeki KOBİ'lere sunuyor olacağız." dedi.

Bakan Kacır, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi’ni ziyaret ederek buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kacır, Gaziantep'te bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek daha öncede ilk ziyaretini depremden etkilenen Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Gaziantep'te Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaları yerinde görmek, atılacak adımları kentin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile tüm paydaşlarla istişare etmek için ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Kacır, Gaziantep'te de sanayicilerin ve girişimcilerin sorunlarını yerinde tespite, etkin ve hızlı çözümler üretmeye gayret ettiklerini söyledi.

Bakan Kacır, 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle milletçe büyük bir acıya şahitlik edildiğini belirterek "Devlet olarak bize düşen kuşkusuz bu acıyı dindirmek ve yaralarımızı en hızlı şekilde sarabilmek. Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla sahada vatandaşımızın, milletimizin yanında oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler de hem sahada hem başkent Ankara'da tüm çalışmalara yoğun bir şekilde katkı vermeye gayret ettik. Özellikle sanayicilerimizle işbirliği içinde, deprem bölgesinin acil ihtiyaçlarını temin noktasında depremin ilk anından itibaren yoğun bir gayret gösterdik. Akut dönemde yürüttüğümüz çalışmalardan sonra elbette önemli bir adım deprem bölgesinin hızla yeniden inşası ve ihyası. Bölgenin canlı günlerine geri dönebilmesi için konut ihtiyacı kadar acil müdahale gerektiren bir diğer husus da kuşkusuz ekonominin ve sanayinin, eski parlak günlerine, hatta daha ileri seviyelere erişebilmesi. Bu nedenle zarar gören sanayi tesisleri başta olmak üzere girişimlerimizin faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak, girişimlerimize nefes aldıracak ve bölgenin kalkınma yolculuğunda tökezlemeden devam etmesine imkan sağlayacak adımları bugüne kadar atmaya gayret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla OHAL kararnamesi kapsamında yeni sanayi alanlarını bölgeye kazandırdık. Bunların 11'i Gaziantep'te ve Gaziantep'e yeni kazandıracağımız sanayi alanlarının toplam büyüklüğü 2 bin 300 hektar ölçeğinde." dedi.

Depremden etkilenen ilçelere de en üst düzeyde teşvikler sunabilmek için buraları cazibe merkezleri programına dahil ettiklerini anlatan Bakan Kacır, bugüne kadar cazibe merkezleri programı kapsamında 460 yatırım teşvik belgesiyle özel sektörün gerçekleştireceği 55 milyar liralık yatırımın önünü açtıklarını belirtti.

Kacır, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleriyle üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bölgesel kalkınma odaklı toparlanma, acil eylem planını devreye aldık. Türkiye genelindeki kalkınma ajanslarının kaynağından 1 milyar liraya yakın bir kaynağı 11 ilimize tahsis ettik. İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgesel kalkınma odaklı toparlanma, acil eylem programına sunulan 11 proje bugüne dek destek almaya hak kazandı. Bu projelerin de Gaziantep'teki 6 projelerin de toplam büyüklüğü 178 milyon lira tutarında. Bugün Nurdağı'ndaki ziyaretimizde işte burada misafiri olduğumuz İpek Yolu Sosyal Girişimcilik Merkezi, İpek Yolu Çarşısı ve İpek Yolu İş Atölyelerini yerinde ince imkanı bulduk. Burada hayata geçirdiğimiz projeler ilçemizde bölgemizde iktisadi faaliyetin yeniden eski günlerine dönmesini, özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin yeni girişim fikirleri oluşturmalarını sağlayacak projeler."

- "Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize 120 bin ila 500 bin liralık bir desteği sağlıyor olacağız"

Mehmet Fatih Kacır, ekonomi deyince akıllara gelmesi gereken önemli bir kesimin KOBİ'ler olduğunu ve deprem bölgesinin son 10 yılda çekim merkezi haline gelmesiyle bu bölgede binlerce yeni KOBİ'nin hayat bulduğunu aktardı.

Kacır şöyle devam etti:

"Şimdi yine elbette KOBİ'lerimizin yanındayız. KOSGEB aracılığıyla depremin ilk haftalarından itibaren önemli adımlar atmaya gayret ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın hissedar oldukları KOBİ'lerimizin, KOSGEB'e olan tüm borçlarını sildik. Deprem bölgesindeki tüm KOBİ'lerimizin kredi ve destek ödemelerini 2024'e kadar başvuru ve yeni teminat alınmaksızın, faizsiz olarak erteledik. KOSGEB 'Acil Destek Kredisi' programını hızla devreye aldık. KOBİ'lerimize bir milyon liraya kadar banka kredisine erişim imkanı sağlamış olduk. Yine son dönemde KOSGEB Afet Dönemi İşletme Desteği programını devreye aldık. Doğrudan desteklerimizle KOBİ'lerimizin ayağa kalkmasına hız kazandırmış olduk. Bu ölçekte bir yıkımın ardından KOBİ'lerimizin finansman erişimini kolaylaştırmak üzere alternatif finansman kaynaklarını da yürürlüğe almayı önemli bir ödevimiz olarak değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz dün ilan ettik, Dünya Bankasıyla 450 milyon dolarlık bir desteği önümüzdeki haftalardan itibaren yine KOBİ'lerimizin toparlanması adına bölgedeki KOBİ'lere sunuyor olacağız. Bu program kapsamında 11 ilimizdeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize 120 bin ila 500 bin liralık bir desteği sağlıyor olacağız. 36 ay süreli bu programda işletmeler ilk 6 ay boyunca destekten faydalanacak. Sonraki 18 ayda herhangi bir ödeme gerçekleştirmeyecek, 36 ayın son 12 aylık diliminde 3 taksitte faizsiz olarak geri ödemeleri gerçekleştiriyor olacaklar. Bütün bu desteklerle muradımız, bu bölgenin Türkiye'nin hızla kalkınan bölgelerinin en ön sırasında yer almasını sağlamaktır. Allah'ın izniyle milletimiz, devletimiz, ülkemiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün sorunlarla mücadele edecek kuvvettedir, bu dertlerle baş edecek güçtedir. İnşallah önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gerek mevcut sanayi sitelerinin hızla dönüşümünü gerçekleştirmek, gerek sanayi alanlarını hızla inşa etmek, gerek KOSGEB eliyle KOBİ'lerimizi desteklemek, gerek bölgesel kalkınma programlarıyla yerelin gücünü ulusala, hatta küresele taşıyabilmek ve gerekse de cazip yatırım teşvikleriyle bölgeye ulusal ve küresel yeni yatırımları hızla çekebilmek adına büyük bir gayret göstermeye devam edeceğiz. Ben bütün bu çalışmalarda yanımızda olan tüm paydaşlarımıza, bilhassa sayın Valimize, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum."

Bakan Kacır, beraberinde Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile daha sonra İslahiye ilçesine geçerek konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti, buradaki çocuklarla yakından ilgilendi.