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        Nizip'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 18:01
        Nizip'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Hacı Aynzilha Kara Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu.

        Programı katılan Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum müdürleri, daha sonra Nizip Şehitliği'ne geçerek, kabirlere karanfil bıraktı.

        Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Çağlar ile Sarı, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Cevdet Sunay Özaslan'ı evinde ziyaret etti.

        Özaslan, burada gazetecilere 15 Temmuz günü milletin bir kez daha ülkesine ve devletine sahip çıktığını söyledi.

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