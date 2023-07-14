Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gaziantep'te esnaf ve sanayicilerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'teki esnaf ve sanayicilerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret eden Kacır, İslahiye Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Bakan Kacır, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde (OSB) sanayicilerle buluştu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile iş insanları katıldı.