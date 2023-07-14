Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gaziantep'te esnaf ve sanayicilerle buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:29
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gaziantep'te esnaf ve sanayicilerle buluştu

        GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'teki esnaf ve sanayicilerle bir araya geldi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret eden Kacır, İslahiye Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi.

        Talepleri dinleyen Bakan Kacır, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde (OSB) sanayicilerle buluştu.

        Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile iş insanları katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: 450 milyon dolarlık desteği önümüzdeki hafta KOBİ´lerimize sunacağız
        Bakan Kacır: 450 milyon dolarlık desteği önümüzdeki hafta KOBİ´lerimize sunacağız
        Gaziantep, Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi´ne ev sahipliği yaptı 
        Gaziantep, Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi´ne ev sahipliği yaptı 
        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın tahliye talebine ret
        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın tahliye talebine ret
        Bakan Ersoy: 20 yılda 12 bin 16 eserin iadesini sağladık
        Bakan Ersoy: 20 yılda 12 bin 16 eserin iadesini sağladık
        Gaziantep'te anız yangını; 45 dönüm ile ağaçlar küle döndü
        Gaziantep'te anız yangını; 45 dönüm ile ağaçlar küle döndü
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı 5´e yükseldi
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı 5´e yükseldi