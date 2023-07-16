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        Gaziantep'te yağma şüphesiyle 2 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:38
        Gaziantep'te yağma şüphesiyle 2 zanlı yakalandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yeri önünde M.K'nin 700 bin lirasının silahla yağma edilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.E. ile M.K. operasyonla gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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