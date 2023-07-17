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        Gaziantep'te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:38
        Gaziantep'te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 780 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yaptı.

        Araçta 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 780 uyuşturucu hap, 8 pompalı tüfek ve dijital terazi ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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