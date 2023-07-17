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        Gaziantep'te sezonun ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı yetiştiricileri ödüllendirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:55
        Gaziantep'te sezonun ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı yetiştiricileri ödüllendirildi

        GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde sezonun kırmızı kabuklu Antep fıstığında ilk mahsulü alan yetiştiriciler Nizip Ticaret Borsasınca altınla ödüllendirildi.

        Yolağzı Mahallesi'nden Vedat Ünal, Teketaş Mahallesi'nden Mustafa Açıkgöz, Yağcılar Mahallesi'nden Mehmet Ali Yıldırım ve Eceler Mahallesi'nden Halil Küçükkoç'un yetiştirdiği Antep fıstığı, sezonun ilk ürünü olarak kayıt altına alındı.

        Hasat mevsiminden önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan ilk ürünler için Nizip Ticaret Borsası'nda ödül töreni düzenlendi.

        Borsa Başkanı İbrahim Sarı, törende, yeni sezonun tüm üreticiler adına bereketli geçmesini temenni etti.

        Fıstık üretimini teşvik etmek amacıyla yılın ilk mahsul ürününü getiren çiftçileri her yıl ödüllendirdiklerini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

        "İlçemizin en önemli geçim kaynağından biri olan Antep fıstığı günümüzde gıda sanayinin vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. İlçemizde yetiştirilen Antep fıstığı diğer bölgelerde yetiştirilen fıstıklara göre daha aromalı olduğu için ürünlerimiz daha çok alıcı buluyor. Antep fıstığı ayrıca ilçemizde on binlerce insanımız için gelir kaynağı oluşturmaktadır. Birçok insanımız evine bu işten ekmek götürmektedir. Fıstığın değerinde alınıp satılması ilçemiz adına ekonomik öneme sahiptir. Bu nedenle dalından koparılan yılın ilk Antep fıstığını, bereketli geçecek bir sezonun müjdeleyicisi olarak görüyoruz."

        Konuşmaların ardından ilk mahsulü getiren yetiştiricilere çeyrek altın verildi.

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