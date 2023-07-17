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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:34
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alanın çevresindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

        İtfaiyenin 18 araç ve 45 personelle müdahale ettiği yangında 4 evde hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli ambulansta tedavi edildi.

        Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Alandaki soğutma işlemleri devam ediyor.

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