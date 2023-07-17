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        Gaziantep'te hastanelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:45
        Gaziantep'te hastanelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil ilçesindeki hastanelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hastaneden farklı tarihlerde yapılan hırsızlıkların faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İnceleme yapan ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiğini tespit ettiği T.K'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Zanlının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, zanlının bir hastanedeki masa üzerinde bulunan telefonları alarak uzaklaşması yer alıyor.

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