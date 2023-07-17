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        Gaziantep'te çocuğunu rehin alan baba kendisini tabancayla yaraladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:47
        Gaziantep'te çocuğunu rehin alan baba kendisini tabancayla yaraladı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde rehin aldığı 2 yaşındaki çocuğunu serbest bırakan baba kendisini tabancayla yaraladı.

        Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen O.Y. (27) Geylani Mahallesi'ndeki evinde oğlu A.Y'yi rehin aldı.

        Aile yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri bir süre O.Y'yi ikna etmeye çalıştı.

        İkna çalışmalarının ardından baba O.Y, çocuğunu polis ekiplerine teslim etti.

        Daha sonra O.Y, yanındaki tabancayla kendisini yaraladı.

        Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan O.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Babasının rehin aldığı A.Y. ile ailesi polis merkezine götürüldü.

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