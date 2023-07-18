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        Gaziantep'te "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" tanıtıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:08
        Gaziantep'te "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" tanıtıldı

        GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezinin (ICMPD) yürüttüğü ve 40 bin ila 200 bin avro arasında hibe desteğinin verileceği "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" Gaziantep'te tanıtıldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamındaki hibe programı için İpekyolu Kalkınma Ajansı'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda uzmanlar tarafından kentteki kooperatif temsilcilerine program ve desteklerin detayları anlatıldı.

        Program Yöneticisi Gökmen Araş, gazetecilere, programın Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'yı kapsadığını söyledi.

        Kooperatiflerde gönüllülüğün olduğuna dikkati çeken Araş, "Kooperatifler, özellikle kırsal bölgede aktif ve istihdamı destekleyen yapıya sahip. Bizim özellikle deprem bölgesinde destekler sunmamız ve kooperatifleri kalkındırmamız istihdama destek ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

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