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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:20
        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Şahinbey ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yeditepe Mahallesi'nde 6 Haziran'da M.Y'nin silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, M.Y'nin öldürülmesine ilişkin şüpheli C.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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