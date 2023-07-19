Gaziantep'te Zeugma Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü kuruldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sporunun gelişimine ve kentin tanıtımına katkı sunma amacıyla Zeugma Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü kuruldu.

Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen açılış resepsiyonunda kulübün tanıtımı gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı Mahir Köroğlu, sporun, ekonomik, sosyal ve ticari değerlerinin yanında, insanlar arasındaki ilişkileri geliştiren, iyileştiren bir anlamı da olduğunu söyledi.

İnsanlar arasındaki hoşgörünün ve sevginin sağlanmasında sporu etkili bir araç olarak gördüklerini ifade eden Köroğlu, "Sporun birleştirici ve dönüştürücü etkisinin, sadece kendi gençlerimiz arasında değil bütün dünya insanları nazarında güçlü olduğuna inanıyoruz." dedi.

Gaziantep'te son yıllarda doğa sporlarına duyulan ilginin artmasından memnun olduğunu dile getiren Köroğlu, şunları aktardı:

"Gaziantep, imkanları sayesinde Türkiye'nin nitelikli spor şehri ve doğa turizmi merkezi olabilir. Öncelikle yerel yöneticilerimizin buna inanması ve hayal etmesi gerekir. Yola çıkarken bir çok hedefimiz vardı. Hedeflerimizden bir tanesi de doğal varlıklarımızın korunması. Biz dağcı ve sporcuların birinci önceliği tabiat varlıklarımızı korumak ve korunmasına yönelik çalışmalı yapmak. Zeugma Dağcılık olarak iklim değişikliği ile mücadele ve kuraklıkla mücadele konusunda yerel ve ulusal ölçekte projelerde yer alacağımızı ilan ediyoruz."