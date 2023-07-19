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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:39
        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A. ve B.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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