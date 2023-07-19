Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışıyor.
İlçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 80 personel ile yangına müdahale ediliyor.