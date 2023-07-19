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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:25
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek alevler söndürülmeye çalışıyor.

        İlçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 2'si askeri olmak üzere 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı, 9 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 160 personel ile yangına müdahale ediliyor.

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