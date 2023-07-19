GÜNCELLEME 2- Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 2'si askeri olmak üzere 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı, 9 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yaklaşık 160 personelle yangına müdahale edildi.
Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.