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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyeliği suçundan aranan zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 23:52
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyeliği suçundan aranan zanlı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, DEAŞ üyeliği suçundan aranan M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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