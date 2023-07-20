Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş'ten açıklama:

GAZİANTEP (AA) - Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Erdal Güneş, "Her aile içerisinde olabilecek sorunları geride bırakarak, bir kez daha Gaziantep şehrinin gücünü hep birlikte göstereceğimize gönülden inanıyorum." dedi.

Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, gurur duyarak her aşamasında görev yaptığı, futbolcu olarak kaptanlığını yaptığı Gaziantep FK'nin teknik direktörlük görevinin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Gaziantep FK'nin menfaatleri doğrultusunda hareket etme çabasının birinci önceliği olduğunu ifade eden Güneş, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün önünü açmak gibi bir düşünce içerisine girmiş olsam bile hep birlikte yaşayacağımız güzel yarınların hayali, bir kez daha kırmızı siyaha daha sıkı sarılmamı sağlamıştır. Her aile içerisinde olabilecek sorunları geride bırakarak, bir kez daha Gaziantep şehrinin gücünü hep birlikte göstereceğimize gönülden inanıyorum. Cumartesi günü Riva’da takımımızla antrenmanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.