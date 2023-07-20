GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 45 litre sahte dökme alkol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçıların yakalamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki iş yeri, bir ikamet ile bir kargo paketinde yapılan aramada, 45 litre dökme alkol, 1850 paket kaçak sigara, 65 elektronik sigara, 29 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.