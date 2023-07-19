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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:39
        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 19 Temmuz'daki operasyonda yakalanan A.A. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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