Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 19 Temmuz'daki operasyonda yakalanan A.A. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.