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        Gaziantepli gazeteci Bağcı, ölüm 26. yıl dönümünde anıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:55
        Gaziantepli gazeteci Bağcı, ölüm 26. yıl dönümünde anıldı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1997 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 26. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

        Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinden (GGC) yapılan açıklamaya göre, Bağcı'nın kabrini ziyaret eden meslektaşları, karanfil bıraktı, dua etti.

        Aileye başsağlığı dileyen GGC Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş, yaptığı açıklamada, Bağcı'nın iyi bir gazeteci olduğunu belirtti.

        Bağcı'nın genç gazetecilere büyük katkısı bulunduğuna dikkati çeken Kırmızıtaş, şunları kaydetti:

        "26 yıl çok uzun gibi geliyor ama bizim için dün gibi. Halen yokluğuna alışamadık. Her yıl onu burada kabri başına anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz. Ben tekrar tüm yakınlarının ve tüm Gaziantep basının başının sağ olmasını diliyorum. Kendisine geride iyi gazeteciler bıraktığını ve onun çizdiği yolda genç meslektaşların aynı şekilde etik kurallara bağlı şekilde mesleğini yapmayı sürdürdüğünü söylemek istiyorum."

        Bağcı'nın eşi Elif Bağcı ise eşini unutmayan meslektaşlarına teşekkür etti.

        Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mustafa Taşar'ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde tabelaya çarpmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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