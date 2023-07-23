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        Deprem bölgesinde KPSS heyecanı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:58
        Deprem bölgesinde KPSS heyecanı

        GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

        Deprem bölgelerindeki illerde sınava girecek adaylar, aile ve yakınlarıyla sınav merkezlerine erken saatlerde geldi.

        Adaylar bina girişlerindeki belge ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

        Bazı aileler sınavın yapıldığı okullar önünde veya bahçesinde bazıları da kafeteryalarda veya parklarda yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

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