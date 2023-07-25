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        Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:40
        Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2023-2024 sezonu formaları tanıtıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takımın yeni sezonda müsabakalara çıkacağı 4 yeni forma taraftarların beğenisine sunuldu. Formalar, klasik çubuklu, tarihi Gaziantep Kale siluetinin bulunduğu kırmızı, kırmızı ve beyaz renklerle dizayn edildi.

        Formaların, kısa süre içerisinde GFK Store'nin internet ve mağazalarında satışa çıkacağı bildirildi.

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