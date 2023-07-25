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        Gaziantep FK, Max Gradel'i transfer etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:29
        Gaziantep FK, Max Gradel'i transfer etti

        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sivasspor'da forma giyen Gradel'in 2 yıllık anlaşmayla transfer edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kariyerinde Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne ve Toulouse takımlarında oynayan Gradel, son üç sezondur Sivasspor forması giydi. 526 resmi müsabakaya çıkan Gradel, 127 gol atıp 87 kez de asist yaparak kalitesini her gittiği takımda göstermeyi başardı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 104 kez forma giyen yıldız futbolcu, ülkesinin sembol futbolcularından biri olarak gösteriliyor. Gradel'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

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