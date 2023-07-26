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        Gaziantep'te sıcaktan bunalan pet otel sakinleri havuzda serinliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:38
        Gaziantep'te sıcaktan bunalan pet otel sakinleri havuzda serinliyor

        GAZİANTEP (AA) - Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te, sahipleri tarafından otellere bırakılan pet hayvanları havuzda serinliyor.

        Hava sıcaklığı yer yer 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü kentte, yüzde 20 civarındaki nemin de etkisiyle sıcaklıklar daha fazla hissediliyor.

        Başta yaz tatili olmak üzere çeşitli sebeplerle sahipleri tarafından kentteki pet otellere bırakılan hayvanların ise sıcak havadan etkilenmemesi için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Yağdöver Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren pet otelde yer alan yüzme havuzuyla sakinlerine serinleme fırsatı sunuyor.

        Belirli saatlerde havuza giren hayvanların suyla oyunları dikkati çekiyor.

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