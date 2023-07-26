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        Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:35
        Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu çerçevede Nurdağı ilçesinde 2 araçta arama yapan ekipler, 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları cumhuriyet savcılığınca sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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