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        Suudi Arabistan Prensesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:13
        Suudi Arabistan Prensesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti:

        GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lamia Bint Majid Al Saud, depremlerden etkilenen bölgelere iyi niyet ziyareti kapsamında Gaziantep'e geldi.

        Prenses, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

        Ziyaret öncesi Şahin'in hayatını okuduğunu belirten Lamia Bint Majid Al Saud, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başarı hikayesinin Suudi Arabistan'daki kızlara ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Suudi Arabistan'daki kadın popülasyonunun yüzde 42'si 20 yaş altı genç kızlardan oluşuyor. Eğer mümkünse Başkan Fatma Şahin'i hikayesini anlatması için Suudi Arabistan'da da ağırlamak isterim." dedi.

        İki ülkenin tarihi bağlarının olduğunu dile getiren prenses, "Türkiye yerinden edilen milletlere nereden olursa olsun kucak açıyor. Aynı zamanda Türkiye insani yönüyle de güzel bir örnek teşkil ediyor. BM olarak biz de olaylara Türkiye'nin bakış açısıyla bakıyoruz." ifadesini kullandı.

        Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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