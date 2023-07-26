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        Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Nurdağı'nda depremzedeleri ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:54
        Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Nurdağı'nda depremzedeleri ziyaret etti

        GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

        Bir dizi ziyaret için kente gelen Prenses, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından depremlerin etkilediği Nurdağı ilçesine geçti.

        İlçe merkezinde bulunan Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret eden Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, depremzedelerle bir süre sohbet etti.

        Burada depremzedelere seslenen Prenses, BM Habitat İyi Niyet Elçisi olduğunu ifade ederek, "Duygusal olduğum için şu an konuşmakta zorlanıyorum. Burada olmak büyük bir şeref. Bunun yanı sıra devletinizin burada yaptıklarını ve burada yapılan çalışmaları görmek beni çok mutlu etti. Beni burada ağırladığınız, ellerinizi açtığınız için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

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