Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve propagandasını yaptığı belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.