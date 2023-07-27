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        Gaziantep'te ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:02
        Gaziantep'te ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Ö.F.T. merkez Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki evlerinde ağabeyi H.İ.T'ye (41) tabancayla ateş etti.

        Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.İ.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ö.F.T. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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