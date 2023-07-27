Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bir iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 18 kilo 500 gram skunk, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.