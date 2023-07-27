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        Filistinli hayırseverler tarafından alınan mobil klinik aracı, Gaziantep'e teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:51
        Filistinli hayırseverler tarafından alınan mobil klinik aracı, Gaziantep'e teslim edildi

        GAZİANTEP (AA) - Filistinli hayırseverler tarafından alınan mobil klinik aracı, düzenlenen törenle Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne verildi.

        Hayatyolu Derneği, Hayır İleri Kurumu Derneği, Bülbülzade Vakfı ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde deprem bölgesinde hizmet verecek olan mobil klinik aracının protokol imza töreni Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'nda yapıldı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, burada yaptığı konuşmada, desteklerini esirgemeyen Filistinli hayırseverlere teşekkür etti.

        Vali Çeber, dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman'ın tırnağı kanasa, onu gönlünde acı olarak hisseden bir ümmetin, milletin evlatları olduklarını ifade ederek, aracın hayırlı olmasını diledi. Çeber, "Bu vesileyle yapılacak duaların hem şehit afetzedelerimizin ruhuna hem de Filistin'deki kardeşlerime ulaşmasını temenni ediyorum." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, sağlık alanında önemli destek sağlayacak bu aracın alınmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Hayat Yolu Derneği Başkanı Adem İsaoğlu, desteklerinden dolayı Filistinli hayırseverlere teşekkür etti.

        Filistin halkını desteklemek amacıyla 2014 yılında kurulan derneğin kısa sürede büyüyerek dünyanın dört bir tarafına yayıldığını dile getiren İsaoğlu, hizmetlerinden yaklaşık 1 milyon kişinin faydalandığını belirtti.

        İsaoğlu, son kurban projesinde 43 bin kurban kesildiğini ve 100 binlerce kişinin faydalandığını kaydetti.

        İsaoğlu, Filistinli hayırseverler tarafından donatılan ve binlerce kişiye fayda sağlayacak mobil kliniğin alınması projesinde olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Hayır İşleri Kurumu Derneği adına konuşan Filistinli hayırsever Safvet Efric de depremden hemen sonra Türkiye'ye desteğe geldiklerini anlattı.

        Efric, deprem felaketinin etkilerinden kurtulmak için Türkiye'nin çok büyük çaba sarf ettiğini ve bunu ancak Türkiye gibi büyük, görkemli ülkelerin başarabileceğini aktardı.

        Protokolün imzalanmasının ardından Vali Çeber ile beraberindekiler, mobil klinik aracını inceledi.

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