Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada, 1 kilo 142 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçta bulunan H.H. ve R.M. gözaltına alındı.