Gaziantep'te örtü yangını çıkaran zanlı hakkında soruşturma
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te örgütü yangınıyla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz'da, 4. Organize Sanayi Bölgesinde çıkan örtü yangınıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan inlemede 3 zanlı gözaltına alındı. Yangını çıkardığı belirlenen C.Y. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma açıldı.