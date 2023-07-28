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        Gaziantep'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:52
        Gaziantep'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.C. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.D'nin adresini belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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