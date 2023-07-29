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        Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:17
        Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, mevsim normallerinin üzerinden seyreden hava sıcaklıklarında özel olarak hazırlanan meyveli ve etli buzlu kokteyllerle serinletiliyor.

        Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerinde gösterdiği kentteki Gaziantep Hayvanat Bahçesinde, hayvanlar için yaz mevsimine özel yiyecekler hazırlanıyor.

        Kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar, buzlu et kokteyli ile serinlerken, ayı ve fil gibi hayvanlara ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteylleri veriliyor.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hava sıcaklarının en yüksek olduğu günlerin yaşandığını belirerek şöyle konuştu:

        "Biz de hayvanları serinleterek, havuzlarına buzlu kokteyller atıyoruz. Özellikle ayılarımıza meyve kokteyli veriyoruz. Ayılarımızın sevdiği meyve ve sebzelerden buz kokteyli yapıyoruz ve yazlıklarında bulunan havuzlara atıyoruz. Hem hayvanlar havuza girerek serinliyor hem de meyve kokteyllerini yiyerek serinliyorlar. Bunun yanında aslanlarımız, kaplanlarımız, jaguarlarımız, leoparlarımıza et kokteyli yapıyoruz. Tavuk etinden buz kokteyli yaparak yazlık sularına atıyoruz. Develerimizi ve deve kuşlarımızı fıskiyelerle serinletiyoruz. Böylelikle hayvanlarımızın bu sıcak günleri rahat atlatmasını sağlıyoruz."

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